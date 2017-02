FC Utrecht is Amrabat komende weken kwijt

UTRECHT - FC Utrecht kan de komende weken geen beroep doen op Sofyan Amrabat. De middenvelder viel zondag in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen kort na rust uit. Uit onderzoek is nu gebleken dat de buitenband van zijn enkel is ingescheurd, meldt FC Utrecht.

8-2-2017

Amrabat moet sowieso de duels met PSV (zondag) en PEC Zwolle (zaterdag 18 februari) aan zich voorbij laten gaan. Daarna speelt FC Utrecht, zaterdag 25 februari, de uitwedstrijd tegen FC Groningen.