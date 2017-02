Suárez: tweede gele kaart slaat nergens op

BARCELONA - Luis Suárez had dinsdagavond geen goed woord over voor de arbitrage tijdens de bekerwedstrijd tussen FC Barcelona en Atlético Madrid. De aanvaller uit Uruguay kreeg in de slotfase van de halve eindstrijd zijn tweede gele kaart en is geschorst voor de finale.

Door ANP - 8-2-2017, 7:54 (Update 8-2-2017, 7:59)

,,Ik lach om die tweede gele kaart. Het was niet eens een overtreding, ik deed helemaal niets'', aldus Suárez, die in Camp Nou de score opende. Uiteindelijk werd het 1-1. Dat was genoeg voor Barcelona, dat vorige week het uitduel in Madrid met 2-1 had gewonnen.

Suárez: ,,Ik hoop dat de club in beroep gaat tegen deze straf. Dit valt niet uit te leggen, ook de scheidsrechter lukte dat niet, zoals altijd. Maar we zijn hier inmiddels wel aan gewend.''

Finale

FC Barcelona, waar doelman Jasper Cillessen een belangrijke rol speelde, beëindigde de wedstrijd met negen man. Ook Sergi Roberto kreeg rood. Bij Atlético werd de Belg Yannick Carrasco met rood weggestuurd.

Trainer Luis Enrique deelde de mening van Suárez. ,,Ik vind ook dat we met deze straf niet akkoord moeten gaan. Maar als je kijkt naar het verleden, zie je dat in beroep gaan over het algemeen weinig oplevert. Het frustreert mij dat mijn spelers op deze manier een finale missen, maar het is ook iets dat bij voetbal hoort.''

De finale van het Spaanse bekertoernooi is zaterdag 27 mei. Deportivo Alavés en Celta de Vigo spelen woensdag tegen elkaar in de andere halve finale. De eerste ontmoeting tussen beide teams eindigde vorige week in 0-0.