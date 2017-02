Lahm bevestigt einde loopbaan

ANP Lahm bevestigt einde loopbaan

MÜNCHEN - Philipp Lahm stopt aan het einde van het seizoen met voetballen. Dat via Bild reeds uitgelekte nieuws bevestigde de aanvoerder van Bayern München dinsdag na het bekerduel met VfL Wolfsburg. Lahm werd voor de met 1-0 gewonnen wedstrijd nog gehuldigd omdat hij afgelopen weekeinde zijn vijfhonderdste duel voor de 'Rekordmeister' had gespeeld.

Door ANP - 7-2-2017, 23:54 (Update 8-2-2017, 0:04)

De 33-jarige Lahm had nog een contract tot de zomer van 2018, maar houdt het een jaar eerder voor gezien. Ook is hij niet beschikbaar voor een functie als technisch directeur, vacant sinds het vertrek van Matthias Sammer in 2016. ,,Vanaf komende zomer ben ik hier niet meer in dienst'', zei Lahm, waarmee hij ook een andere functie binnen de club ,,op dit moment'' uitsloot. ,,We zullen zien wat de toekomst brengt. Mij wachten hier nog een paar maanden en ik hoop dat die zeer succesvol zullen zijn.''

De 113-voudig international werd met Bayern München tot nu toe zeven keer Duits kampioen en zes keer bekerwinnaar. In 2013 won hij met de Zuid-Duitsers de Champions League door Borussia Dortmund met 2-1 te verslaan. De winnende treffer werd gemaakt door Arjen Robben. Lahm was ook de aanvoerder van de Duitse nationale ploeg die in 2014 in Brazilië de wereldtitel veroverde. Daarna beëindigde de verdediger al zijn loopbaan als international.