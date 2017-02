Barcelona na tumultueus duel naar finale

BARCELONA - FC Barcelona heeft dinsdag de finale bereikt van de Copa del Rey. Nadat het vorige week uit bij Atlético Madrid had gewonnen met 2-1, werd het in het eigen Camp Nou 1-1. Een hoofdrol in het tumultueuze duel was weggelegd voor Jasper Cillessen, de van Ajax overgenomen doelman die in bekerwedstrijden mag keepen. Met name voor rust greep de Groesbeker enkele keren knap in.

Door ANP - 7-2-2017, 23:04 (Update 7-2-2017, 23:34)

Cillessen had onder meer reddingen verricht bij inzetten van Yannick Carrasco en Koke, toen Luis Suárez Barça kort voor rust op voorsprong zette. De Uruguayaan tikte in nadat doelman Miguel Angel Moya een inzet van Lionel Messi niet goed had verwerkt.

Na rust raakte Barcelona Sergi Roberto kwijt. Op het punt te worden gewisseld pakte de verdediger zijn tweede gele kaart. Niet veel later werd het evenwicht hersteld omdat ook Carrasco voor de tweede keer met geel werd bestraft. Coach Luis Enrique vertrouwde het niet en bracht de van blessures herstelde Sergio Busquets en André Iniesta in het veld.

Tien minuten voor tijd ging invaller Kevin Gameiro naar de grond na ingrijpen van Gerard Piqué. De Fransman schoot de betwiste strafschop over het doel van Cillessen. Niet veel later maakte Gameiro alsnog gelijk waarna een hectische slotfase volgde. Ook Luis Suárez verdween nog met twee gele kaarten voortijdig naar de kant en wist toen al dat hij voor de finale geschorst is. Met negen man haalde Barcelona het einde. Woensdag weet het wie de tegenstander wordt in de bekerfinale: Celta de Vigo of Alavés.