AS Roma tweede na ruime zege op Fiorentina

ROME - Met een ruime zege op Fiorentina heeft AS Roma de tweede plaats in de serie A overgenomen van Napoli. De ploeg van Kevin Strootman won voor eigen publiek met 4-0. Het verschil met koploper Juventus, dat woensdag in actie komt, is nu vier punten.

Door ANP - 7-2-2017, 22:45 (Update 7-2-2017, 22:45)

Edin Džeko zette de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong. De tweede treffer kwam in de tweede helft op naam van Federico Fazio. Na een assist van Strootman zorgde Radja Nainggolan een kwartier voor tijd voor het derde doelpunt. Met zijn tweede treffer van de avond bracht Džeko vlak voor tijd de eindstand op 4-0.