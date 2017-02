Bayern met zuinige zege naar kwartfinales

ANP Bayern met zuinige zege naar kwartfinales

MÜNCHEN - Bayern München blijft op drie fronten actief. De ploeg van coach Carlo Ancelotti kwalificeerde zich dinsdag voor de kwartfinales van de DFB Pokal, het Duitse bekertoernooi. Een doelpunt van de Braziliaan Douglas Costa was voldoende voor de winst voor de ploeg waar Arjen Robben een basisplaats had: 1-0. Bayern is de koploper in de Bundesliga en neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Arsenal.

Door ANP - 7-2-2017, 22:44 (Update 7-2-2017, 23:16)

Douglas Costa trof al in de achttiende minuut doel met een van richting veranderd schot. Kort voor tijd redde Bayern-doelman Manuel Neuer knap op een inzet van Yunus Malli. Bij Wolfsburg debuteerde de van Ajax overgenomen Riechedly Bazoer. De middenvelder werd een kwartier voor tijd gewisseld. Jeffrey Bruma bleef op de bank.

Borussia Mönchengladbach was zoals verwacht te sterk voor SpVgg Greuther Fürth, dat een niveau lager uitkomt. Oscar Wendt en Thorgan Hazard maakten al voor rust de doelpunten. Eerder op de avond hadden Hamburger SV, ten koste van FC Köln, en Arminia Bielefeld de laatste acht bereikt. Bielefeld, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, had strafschoppen nodig tegen FC-Astoria Walldorf, een club van het vierde niveau.