ANP AS Monaco verstevigt koppositie

MONTPELLIER - AS Monaco heeft de koppositie in de Franse competitie dinsdagavond verstevigd. De ploeg won met 2-1 bij Montpellier. Monaco heeft nu zes punten voorsprong op Paris Saint-Germain, dat dinsdag ook in actie komt tegen Lille.

Door ANP - 7-2-2017, 21:30 (Update 7-2-2017, 21:30)

Monaco leidde voor rust al met 2-0 door doelpunten van de Pool Kamil Glik en de Fransman Kylian Mbappé. Vlak na rust bracht de Braziliaan Vitorino Hilton de achterstand van Montpellier terug, maar verder kwam de thuisclub niet. Bij de Monegasken werd twee minuten voor tijd de Braziliaan Jemerson met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Girondins Bordeaux haalde met 4-0 uit tegen Caen.