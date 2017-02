'Lahm niet verder bij Bayern München'

ANP

MÜNCHEN - Philipp Lahm stopt aan het einde van het seizoen bij Bayern München. Dat lag in de lijn der verwachting, maar volgens de Duitse krant Bild neemt de aanvoerder zelfs helemaal afscheid van de club waarvoor hij inmiddels vijfhonderd wedstrijden speelde. Lahm zou een positie als technisch directeur zijn aangeboden, maar zonder dat daar een stoel in het dagelijks bestuur aan verbonden was. Volgens Bild heeft Lahm daarom geweigerd.

7-2-2017

De aanvoerder van het Duitse elftal dat in 2014 in Brazilië wereldkampioen werd, liet al eerder doorschemeren zijn tot 2018 lopende contract wellicht niet uit te dienen. Sinds het vertrek van Matthias Sammer als technisch directeur in 2016 is er een vacature. In München werd druk gespeculeerd dat Lahm de topkandidaat was voor die functie. Sammer maakte wel deel uit van het bestuur van de Zuid-Duitse club.