ANP Debuut Bazoer bij VfL Wolfsburg

MÜNCHEN - Riechedly Bazoer maakt dinsdagavond zijn debuut voor VfL Wolfsburg. Dat gebeurt in een duel om een plaats in kwartfinales van de Duitse beker met Bayern München. Bazoer werd in de winterstop overgenomen van Ajax, maar kwam in de drie competitieduels die zijn club tot nu toe dit jaar speelde niet van de bank.

Door ANP - 7-2-2017, 20:12 (Update 7-2-2017, 20:12)

Jeffrey Bruma begint als wisselspeler bij Wolfsburg. Bij Bayern München, dat thuis speelt, staat Arjen Robben in de basis.