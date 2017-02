Competitie amateurvoetbal begint later

ZEIST - Het amateurvoetbal gaat komend seizoen later van start. De voetbalbond KNVB komt daarmee tegemoet aan de wens van veel voetballers om in het voorjaar langer door te kunnen voetballen als het weer mooier wordt. Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De competitie begint op 23 september, terwijl het seizoen doorloopt tot 27 mei.

,,Door spelers en clubs werd ons steeds vaker gevraagd waarom we het voetbalseizoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer door kunnen voetballen. Zo kunnen de voetballers rustig op vakantie, zonder dat ze zich schuldig hoeven te voelen ten opzichte van hun teamgenoten, en kan er ook nog lekker gevoetbald worden als in mei de zon begint te schijnen'', lichtte Jan Dirk van de Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, dinsdag toe. De verschuiving is de belangrijkste uitkomst van de meer dan dertig bijeenkomsten, met ruim 1200 clubvertegenwoordigers, over de speeldagenkalender.

De tweede en derde divisie, de twee hoogste amateurklassen, beginnen het seizoen in het weekeinde van 26 en 27 augustus. De hoofdklasse begint een week later.

In december meldde de KNVB al dat de eredivisie komend voetbalseizoen van start gaat in het tweede weekeinde van augustus, vanaf de elfde. Een week eerder, zaterdag 5 augustus, spelen de landskampioen en bekerwinnaar in de ArenA tegen elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.