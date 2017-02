KNVB in de fout bij toewijzing arbiters

ANP KNVB in de fout bij toewijzing arbiters

ZEIST - De KNVB heeft dinsdag een fout moeten herstellen in de toewijzing van scheidsrechters voor de eredivisiewedstrijden van komend weekend. Bas Nijhuis moest in eerste instantie het duel tussen Excelsior en FC Twente op zondag fluiten. Nijhuis woont echter in Enschede en kan daardoor partijdigheid worden verweten. De wedstrijd in Rotterdam komt nu onder leiding van Danny Makkelie. Nijhuis fluit nu zondag sc Heerenveen - AZ.

Door ANP - 7-2-2017, 16:12 (Update 7-2-2017, 16:12)

Op Twitter kreeg de KNVB veel kritiek op de fout.