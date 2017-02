FC Groningen wil langer door met Mahi

GRONINGEN - FC Groningen wil aanvaller Mimoun Mahi langer aan zich binden. Volgens algemeen directeur Hans Nijland is de club in gesprek met de 22-jarige Hagenaar over een nieuw contract.

Door ANP - 7-2-2017, 15:24 (Update 7-2-2017, 15:24)

,,Nadat wij vorige week een aantal biedingen op onze clubtopscorer Mimoun Mahi naast ons neer hebben gelegd, zijn wij met hem en zijn management om de tafel geschoven om te praten over de toekomst'', aldus Nijland. ,,Hoewel wij nog een optie in zijn contract hebben staan, zijn wij met Mimoun in gesprek over een nieuw contract. Wij willen proberen om hem langer aan ons te binden. De komende periode zullen wij hierover op gezette tijden verder met hem praten.''

Mahi was zaterdagavond een belangrijke waarde voor Groningen in het duel met Excelsior, dat in een gelijkspel eindigde (1-1). De thuisploeg kwam kort na rust op voorsprong via Mahi, die een strafschop benutte. Invaller Anouar Hadouir maakte tien minuten voor het einde gelijk.