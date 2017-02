Leicester City staat volledig achter Ranieri

LEICESTER - Doorgaans moet een voetbaltrainer vrezen voor zijn baan als zijn club zich openlijk achter hem schaart, maar toch heeft Leicester City dinsdag op die manier steun betuigd aan Claudio Ranieri. De Engelse kampioen van vorig jaar verkeert nu in serieus degradatiegevaar. De 65-jarige Italiaan hoeft echter niet te vrezen voor ontslag, meldde de clubleiding in een verklaring op de website.

Door ANP - 7-2-2017, 15:04 (Update 7-2-2017, 15:04)

,,Gezien de recente geruchten wil Leicester City duidelijk maken dat de manager onze volledige steun heeft. Iedereen bij de club weet dat de resultaten beter moeten. De ongekende successen van de afgelopen jaren komen voort uit stabiliteit, saamhorigheid en de vastberadenheid om zelfs de grootste uitdaging te overwinnen. De hele club is en blijft dan ook verenigd achter de manager en de spelers.''

Leicester moet woensdag in de replay tegen Derby County uitschakeling in de FA Cup zien te voorkomen. De ploeg van Ranieri verloor de laatste vier competitieduels en daardoor dreigt degradatie voor de regerend kampioen. In de Champions League bereikten de 'Foxes' wel de achtste finales.