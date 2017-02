Iniesta en Busquets terug bij Barcelona

BARCELONA - FC Barcelona heeft Andrés Iniesta en Sergio Busquets terug. De belangrijke middenvelders kunnen dinsdagavond tijdens de return in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi tegen Atlético Madrid hun rentree maken. Iniesta en Busquets stonden de afgelopen weken aan de kant met respectievelijk een kuit- en enkelblessure.

Door ANP - 7-2-2017, 13:20 (Update 7-2-2017, 13:20)

Zonder de twee toonaangevende middenvelders won Barcelona vorige week in de Spaanse hoofdstad de eerste confrontatie met Atlético met 2-1. Doelman Jasper Cillessen zal tijdens de return in Camp Nou opnieuw onder de lat staan. De Nederlander krijgt in het toernooi om de Copa del Rey de voorkeur boven Marc-André ter Stegen, de eerste keus van trainer Luis Enrique in de Spaanse competitie en de Champions League.

De Brazilianen Neymar (geschorst) en Rafinha (gebroken neus) kunnen niet meedoen.