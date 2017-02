Feyenoord voor goede doel tegen FC Dordrecht

ROTTERDAM - FC Dordrecht is dit keer de tegenstander van Feyenoord in de jaarlijkse benefietwedstrijd van de Rotterdamse club. De koploper van de eredivisie ontvangt de streekgenoot op woensdag 22 maart in De Kuip. De opbrengst van het duel met FC Dordrecht, dat voorlaatste staat in de Jupiler League, gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis dat onderzoek doet naar sikkelcelziekte, een chronische bloedziekte.

Door ANP - 7-2-2017, 13:13 (Update 7-2-2017, 13:13)

Feyenoord en Dordrecht stonden voor het laatst tegenover elkaar in het seizoen 2014-2015, toen de Dordtenaren uitkwamen in de eredivisie. De benefietwedstrijd valt in de interlandperiode, tussen de duels van Feyenoord met sc Heerenveen en Ajax voor de eredivisie in.

Vorig seizoen speelde de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in de benefietwedstrijd tegen Sparta Rotterdam voor de Hartstichting. Dat werd een emotioneel duel door de plotselinge dood van Johan Cruijff.