ANP EK-wedstrijden in Brussel op losse schroeven

BRUSSEL - Het is nog lang niet zeker dat Brussel in 2020 vier wedstrijden van het EK voetbal mag huisvesten. De bouw van het nieuwe Eurostadion, dat moet verrijzen vlakbij het Koning Boudewijnstadion op de plek waar nu een grote parkeerplaats ligt, blijft onderwerp van discussie in de gemeenteraad van de Belgische stad. Wethouder Alain Courtois benadrukte tijdens een raadvergadering dat de Europese voetbalbond UEFA op zoek gaat naar een andere gastheer als het nieuwe stadion er niet snel komt.

Door ANP - 7-2-2017, 13:11 (Update 7-2-2017, 13:11)

,,Er is geen plan B en die komt er ook niet'', zei Courtois. De wethouder sluit renovatie uit van het Koning Boudewijnstadion, het vaste onderkomen van de 'Rode Duivels'. De bouw van het Eurostadion moet komende zomer beginnen, maar is nog steeds onderwerp van juridische procedures.

Volgens het stadsbestuur van Brussel kan de UEFA een fikse schadevergoeding eisen als de Belgen het stadion niet op tijd opleveren. Courtois sprak ook van ,,catastrofale'' imagoschade.