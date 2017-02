Trainer Petrovic weg bij ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft dinsdag afscheid genomen van trainer Zeljko Petrovic. De club uit Den Haag staat op de zestiende plaats in de eredivisie en verkeert in degradatiegevaar. Volgens het bestuur en de raad van commissarissen is het vertrek van Petrovic noodzakelijk om een langer verblijf op het hoogste niveau af te dwingen. ,,Alle partijen delen de mening dat dit besluit het meeste perspectief biedt om de vastgestelde doelstelling, behoud van het eredivisieschap, veilig te stellen'', staat in een verklaring.

Door ANP - 7-2-2017, 11:05 (Update 7-2-2017, 11:32)

Assistent-trainer Ekrem Kahya neemt voorlopig de taken van Petrovic over. De Montenegrijnse oud-profvoetballer was bezig aan zijn eerste seizoen bij ADO Den Haag, waar hij vorig jaar Henk Fraser opvolgde.

Petrovic (51) beleefde een vliegende start met drie overwinningen op rij, maar daarna ging zijn ploeg steeds slechter draaien. De groen-gele brigade boekte sindsdien nog maar twee zeges, de laatste aan het einde van de eerste seizoenshelft tegen Sparta Rotterdam (1-0). Na de winterstop verloor ADO vier keer op rij. De nederlaag vrijdag in eigen stadion tegen Vitesse (0-2) was voor de clubleiding reden om in te grijpen.

Roerig jaar

,,Petrovic heeft er keihard aan gewerkt en er alles aan gedaan, maar wij hebben het idee dat de groep iets anders nodig heeft'', zei technisch manager Jeffrey van As. ,,In ons gesprek werd duidelijk dat onze trainer het in grote lijnen met ons eens was. Dus hebben wij gekeken naar het belang van ADO en in die lijn een beslissing moeten nemen."

De club beleeft een bijzonder roerig jaar. De Haagse leiding botste met Wang Hui, de Chinees die met zijn bedrijf United Vansen eigenaar van ADO is. Het leidde tot twee rechtszaken. De Ondernemingskamer in Amsterdam schorste Wang als voorzitter van de rvc en de rechtbank in Den Haag bepaalde dat de Chinees de beloofde 2,5 miljoen euro moest betalen. Ruim een week geleden kwam het geld binnen, waardoor ADO in financieel opzicht gered was. Om de sportieve malaise te bestrijden, trok de club in de transferperiode vijf nieuwe spelers aan. Nu gaat de club ook op zoek naar een nieuwe trainer.