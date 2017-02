Heracles in beroep tegen schorsing Castro

ALMELO - Heracles Almelo is niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de KNVB voor Bram Castro. De aanklager betaald voetbal van de bond wil de doelman naar aanleiding van zijn rode kaart van zaterdag tegen Willem II voor één duel schorsen, maar de club van trainer John Stegeman vindt de straf te zwaar.

Door ANP - 6-2-2017, 17:51 (Update 6-2-2017, 17:51)

Omdat Heracles niet akkoord gaat met de schorsing, wordt de zaak later deze week mondeling behandeld in Zeist.

Castro kreeg in Tilburg al na 21 minuten spelen een rode kaart nadat hij Obbi Oulare in het strafschopgebied onderuit had gehaald. Fran Sol benutte de strafschop, maar Heracles trok met tien man na rust de wedstrijd naar zich toe: 1-3.