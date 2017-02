Aboubakar bezorgt Kameroen de Afrika Cup

ANP Aboubakar bezorgt Kameroen de Afrika Cup

LIBREVILLE - Kameroen heeft zondag de Afrika Cup gewonnen. In de finale was het elftal van bondscoach Hugo Broos zondag met 2-1 te sterk voor Egypte. Het winnende doelpunt in Libreville in Gabon kwam in de 89e minuut op naam van Vincent Aboubakar. De aanvaller van Besiktas was aan het begin van de tweede helft als invaller in het veld gekomen.

Door ANP - 5-2-2017, 21:58 (Update 5-2-2017, 22:14)

Halverwege stond Egypte nog op voorsprong. Mohamed Elneny, middenvelder van Arsenal, opende na 22 minuten de score. Kameroen nam in de tweede helft het initiatief over. Nicolas N'Koulou, ook al een invaller, maakte na een uur spelen gelijk. Een verlenging leek aanstaande, maar Aboubakar zorgde er met een fraaie treffer voor dat die extra speeltijd niet nodig was om een winnaar te krijgen.

Het was voor Kameroen de vijfde eindzege in de Afrika Cup. De 'Ontembare Leeuwen' zijn daarmee nu, achter Egypte, het meest succesvolle land. Egypte won het toernooi zevenmaal. Na Kameroen volgt Ghana met vier overwinningen.

In 2008 bereikte het Afrikaanse land, dat bij het WK (in 1990) één keer tot de kwartfinales kwam, voor het laatst de eindstrijd van de Afrika Cup. Toen was Egypte nog met 1-0 te sterk. Kameroen won de Afrika Cup eerder in 1984, 1988, 2000 en 2002.