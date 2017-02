Van Persie schiet Fenerbahçe naar kwartfinale

ISTANBUL - Fenerbahçe zit bij de laatste acht teams in het Turkse bekertoernooi. De voetbalclub uit Istanbul won zondag in de achtste finales met 1-0 bij stadgenoot Besiktas. De zege was te danken aan Robin van Persie, die de bal in de 72e minuut na een lage voorzet van Jeremain Lens in het doel schoot. Besiktas wist die achterstand in het restant niet meer om te buigen.

Door ANP - 5-2-2017, 20:46 (Update 5-2-2017, 20:46)

Van Persie, die in de eerste helft een gele kaart kreeg, en Lens hadden allebei een basisplaats bij Fenerbahçe. Van Persie werd in de 89e minuut gewisseld. Trainer Dick Advocaat had Gregory van der Wiel nog niet in zijn selectie opgenomen. De rechterverdediger mag na een disciplinaire straf sinds deze week weer meetrainen met de eerste selectie.

Besiktas speelde een groot deel van de wedstrijd met een man minder. De Servische verdediger Dusko Tosic kreeg kort voor rust een rode kaart. Ryan Babel deed de gehele wedstrijd mee bij Besiktas, de Turkse koploper.