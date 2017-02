Guardiola prijst 'verlosser' Jesus

ANP Guardiola prijst 'verlosser' Jesus

MANCHESTER - Pep Guardiola prijst zich bij Manchester City gelukkig met winteraanwinst Gabriel Jesus. De negentienjarige Braziliaan, voor zo'n 32 miljoen euro overgekomen van Palmeiras, heeft weinig tijd nodig om naam te maken in de Premier League. Jesus hielp de lichtblauwe formatie van Guardiola zondag aan de winst op Swansea City met twee doelpunten, waarvan de laatste in blessuretijd (2-1).

Door ANP - 5-2-2017, 20:01 (Update 5-2-2017, 20:01)

,,Die jongen heeft iets speciaals als hij in het strafschopgebied staat'', zei Guardiola. ,,Hij heeft ons heel erg verrast, want vaak hebben nieuwe jongens een tijdje nodig om zich aan te passen. In de voorbereiding kan je langzaam wennen, maar als je middenin het seizoen naar een club gaat, is het vaak lastig. Hij verdient het om nu al in de basis te staan. Gabriel is een vechter, we zijn heel blij met wat hij nu al laat zien.''

De Braziliaan houdt de Argentijnse doelpuntenmachine Sergio Agüero op de bank bij City. ,,Heel speciaal om hier voor eigen publiek twee keer te scoren'', zei Jesus. ,,Ik ben heel blij dat ik zo snel een basisplek heb gekregen.''