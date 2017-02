Gabriel Jesus helpt Manchester City aan zege

MANCHESTER - Gabriel Jesus heeft zondag opnieuw zijn waarde bewezen bij Manchester City. De negentienjarige Braziliaanse aanvaller maakte in de thuiswedstrijd tegen Swansea City in de derde minuut van de blessuretijd het winnende doelpunt: 2-1. Jesus had in de elfde minuut ook al de score geopend.

Door ANP - 5-2-2017, 16:39 (Update 5-2-2017, 16:39)

De international maakte onlangs zijn debuut voor Manchester City, dat de spits overnam van Palmeiras. Jesus luisterde woensdag zijn eerste wedstrijd in de basis tegen West Ham United (4-0) ook al op met een doelpunt.

Manchester City steeg door de late overwinning naar de derde plaats en is Arsenal en Liverpool, die zaterdag allebei verloren, nu voorbij. De achterstand op koploper Chelsea bedraagt tien punten.

Luciano Narsingh viel tegen Manchester City in de 65e minuut in en gaf een kwartier later de assist op Gylfi Sigurdsson, die de 1-1 maakte. Narsingh had dinsdag tijdens zijn debuut voor Swansea ook al een belangrijke rol. De oud-PSV'er gaf toen ook de voorzet waaruit Sigurdsson de winnende 2-1 noteerde.