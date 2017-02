PEC Zwolle verslaat Sparta op Het Kasteel

ANP PEC Zwolle verslaat Sparta op Het Kasteel

ROTTERDAM - PEC Zwolle heeft zondag voor het eerst in de eredivisie weten te winnen op Het Kasteel in Rotterdam. De ploeg van coach Ron Jans pakte de winst tegen Sparta (2-3) en nam daarmee revanche voor de eerdere nederlaag in eigen huis, toen Sparta met 3-0 te sterk was. PEC passeerde de Rotterdammers bovendien op de ranglijst en nam door de zege bovendien afstand van de onderste plekken.

Door ANP - 5-2-2017, 16:35 (Update 5-2-2017, 16:49)

Sparta en PEC Zwolle hebben de punten allebei hard nodig. De Rotterdammers wisten in de competitie na de winterstop nog niet te winnen en zagen Zwolle tot op één punt naderen. Jans had de teruggekeerde Ouasim Bouy, die opnieuw is gehuurd van Juventus, meteen een basisplaats gegeven.

In de eerste helft was Bouy dicht bij een treffer, maar Sparta-doelman Roy Kortsmit haalde de bal uit de linkerhoek. Ook een vrije trap van Danny Holla werd knap uit het doel gehaald door de sluitpost van de Rotterdammers. Na rust was Kortsmit echter twee keer kansloos op snelle aanvallen van de bezoekers. Queensy Menig liep in de vijftigste minuut goed door op een lange pass van Django Warmerdam, omspeelde Kortsmit en schoot de bal binnen. Ruim tien minuten later verdubbelde Nicolai Brock-Madsen de score uit een snelle counter.

Pogba

Sparta ging op zoek naar de aansluitingstreffer, zette druk en bracht Mathias Pogba en aanwinst Jerson Cabral in de ploeg. Het lukte Sparta echter maar niet om een doelpunt te maken tegen de Zwollenaren die met man en macht verdedigden. Verdediger Bart Schenkeveld moest in de 84e minuut van het veld met zijn tweede gele kaart. Met een man minder scoorde Zwolle nog een keer. Debutant Erik Israelsson zorgde met zijn eerste balcontact met het hoofd meteen voor de 3-0.

Het slotoffensief van Sparta leverde alsnog twee doelpunten op, allebei in blessuretijd van Pogba. Tijd voor de gelijkmaker was er echter niet meer.