ANP Feyenoord wint met 2-0 bij FC Twente

ENSCHEDE - Feyenoord geeft vooralsnog geen krimp in de titelstrijd met Ajax en PSV. In navolging van de twee concurrenten boekte ook de Rotterdamse koploper zondag weer een overwinning. Feyenoord luisterde de 42e verjaardag van trainer Giovanni van Bronckhorst op door FC Twente in Enschede met 2-0 te verslaan, door doelpunten in het laatste kwartier van Eric Botteghin en topschutter Nicolai Jørgensen. Daardoor handhaaft de ploeg van Van Bronckhorst de voorsprong van respectievelijk vijf en acht punten op Ajax en PSV.

Door ANP - 5-2-2017, 16:28 (Update 5-2-2017, 16:34)

Bij Feyenoord keerde Karim El Ahmadi terug in het elftal na zijn deelname aan de Afrika Cup. De rentree van de Marokkaanse middenvelder ging ten koste van Jens Toornstra. De multifunctionele Toornstra is dit seizoen met zijn doelpunten en assists vaak van grote waarde, maar werd in Enschede toch naar de bank verwezen.

De krachtmeting tussen de koploper en de nummer acht van de ranglijst was lang in balans. Feyenoord had het meeste balbezit, maar Twente kwam er regelmatig gevaarlijk uit. De thuisploeg had pech dat spits Enes Ünal na een kwartier ten onrechte werd afgevlagd voor buitenspel, terwijl de weg naar het doel open lag. De Belg Dylan Seys kreeg in de 27e minuut een grote kans op de openingstreffer, maar zijn schot werd gekraakt door de inglijdende Terence Kongolo.

Botteghin

Aan de andere kant tikte Botteghin een voorzet van Steven Berghuis in de handen van Nick Marsman, de keeper van Twente die kort voor rust ook redding bracht bij een schot van Jørgensen. Van Bronckhorst bracht na een uur spelen Toornstra in het veld voor aanvoerder Dirk Kuijt, waarmee het spel van de koploper aan snelheid en dynamiek won. Zoals al zo vaak dit seizoen sloeg Feyenoord in de slotfase toe, toen bij Twente zichtbaar de krachten waren weggevloeid.

Eljero Elia, die op het punt stond gewisseld te worden, snelde een kwartier voor tijd op links voorbij zijn tegenstander en vond voor het doel Botteghin, die de bal met de binnenkant van zijn linkervoet langs Marsman tikte: 0-1. Jørgensen besliste het duel met een droog schot in de hoek, zijn vijftiende treffer al van dit seizoen.