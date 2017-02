Bosz onrustig op de bank bij Ajax

KERKRADE - Trainer Peter Bosz was na de overwinning van Ajax bij Roda JC (0-2) content met de uitslag, maar allerminst tevreden over het spel. ,,We hebben niet ons beste voetbal gespeeld'', oordeelde Bosz zondag in Kerkrade.

Door ANP - 5-2-2017, 15:42 (Update 5-2-2017, 16:20)

,,We hebben wel terecht gewonnen, maar het onszelf onnodig moeilijk gemaakt. We hadden de wedstrijd veel eerder moeten beslissen. We hebben ook te veel kansen weggegeven, waardoor ik toch wat onrustig op de bank zat'', zei de trainer van Ajax.

Bosz was wel blij voor Amin Younes, de Duitse aanvaller die in blessuretijd dan eindelijk zijn eerste doelpunt van dit seizoen in de eredivisie maakte. ,,Hij raakte eerst de lat. Toen dacht ik: het zit hem ook niet mee. Maar ik ben blij dat hij vlak voor tijd die tweede er in schoot.''

Davy Klaassen maakte het zo belangrijke eerste doelpunt. Maar ook de middenvelder was niet helemaal tevreden. ,,Het is mooi dat we hebben gewonnen. Het is ook prima dat we achterin weer de 'nul’ hebben gehouden, maar het spel was niet goed. We laten in fases zien dat we goed kunnen spelen, maar dat gebeurt nog niet vaak genoeg'', vond de aanvoerder.

Klaassen gelooft in de titelkansen van Ajax. ,,We zijn in achtervolging op Feyenoord. Dan kan je zelf maar één ding doen: alles winnen. Als dat tot het einde van het seizoen gebeurt, dan moet het lukken om Feyenoord in te halen.''