ANP Ajax met Kluivert tegen Roda JC

KERKRADE - Ajax neemt het zondag tegen Roda JC op in dezelfde opstelling als bij de thuiszege op ADO Den Haag (3-0) van vorige week. Dat betekent dat Justin Kluivert in de voorhoede staat naast Kasper Dolberg en Amin Younes.

Door ANP - 5-2-2017, 11:56 (Update 5-2-2017, 11:56)

Kluivert maakte vorige week tegen ADO Den Haag zijn debuut in de basisformatie als vervanger van Bertrand Traoré. De aanvaller won zaterdag met Burkina Faso de wedstrijd om de derde plaats op de Afrika Cup van Ghana. De nieuwe aanwinst David Neres ontbreekt nog. De aanvaller is momenteel met Brazilië onder 20 actief op het Zuid-Amerikaans kampioenschap in Ecuador.

Carel Eiting kan tegen Roda JC zijn competitiedebuut maken. De 18-jarige middenvelder die vrijdag nog twee keer scoorde voor Jong Ajax, mocht in de bekerwedstrijd tegen Kozakkenboys al eens invallen bij Ajax.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman; Sánchez, Viergever en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Kluivert, Dolberg en Younes.