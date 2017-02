Real Madrid moet afgelasting accepteren

MADRID - Real Madrid moet zich erbij neerleggen dat de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo zondag niet doorgaat. De koploper van La Liga verzette zich volgens Spaanse media in eerste instantie tegen het besluit van de burgemeester van Vigo, die zaterdag oordeelde dat de situatie in het stadion van zijn stad niet veilig genoeg is om te voetballen. Een deel van het dak raakte los door het stormachtige weer in het noordwesten van Spanje.

,,Er is niet genoeg tijd om de schade te herstellen. De veiligheid van de toeschouwers staat voorop'', zei burgemeester Abel Caballero. Real Madrid wilde zich daar echter niet zomaar bij neerleggen. De winnaar van de Champions League loopt door de deelname aan het WK voor clubs al een wedstrijd achter op de andere clubs en bovendien wacht een druk programma, met de hervatting van de Champions League op komst. Daardoor is er amper ruimte om het duel met Celta de Vigo, dat ook nog actief is in de Europa League en Spaanse beker, in te halen.

De organisatie van La Liga besloot desondanks zich te houden aan de orders vanuit Vigo en gaat op zoek naar een alternatieve datum.