ANP Dost verliest Portugese topper met Sporting

PORTO - Bas Dost heeft zaterdag de titelkansen met Sporting Portugal flink zien slinken. De ploeg uit Lissabon verloor de topper tegen FC Porto in het Estádio do Dragão met 2-1. De Braziliaanse spits Francesco 'Tiquinho' Soares maakte beide doelpunten van de thuisploeg, die de eerste plaats in de Portugese competitie overnam van Benfica.

Door ANP - 4-2-2017, 23:30 (Update 4-2-2017, 23:30)

Dost, de topschutter in Portugal met zestien treffers, bleef droog staan. De Nederlandse spits stelde na een uur spelen wel ploeggenoot Alan Ruiz in staat de aansluitingstreffer te maken. Dost kwam in blessuretijd net te kort om de gelijkmaker langs doelman Iker Casillas te tikken. De Spaanse routinier haalde daarna met een katachtige reflex een kopbal van Sebastián Coates van de lijn. Marvin Zeegelaar werd bij Sporting na bijna een uur gewisseld, Luc Castaignos bleef op de bank zitten.

Sporting had bij winst aansluiting gevonden bij FC Porto en Benfica, maar staat nu negen punten achter. Benfica kan de eerste plaats zondag weer overnemen van Porto als het wint van Nacional.