Dubbel gevoel Krul bij debuut in eredivisie

ALKMAAR - Tim Krul moest er lang op wachten, maar zijn debuut in de eredivisie bleek zaterdag geen reden voor een feestje. ,,We zijn er met 4-2 af gegaan, dan ben ik uiteraard teleurgesteld'', zei de nieuwe doelman van AZ na de verloren thuiswedstrijd tegen PSV.

Door ANP - 4-2-2017, 23:15 (Update 4-2-2017, 23:15)

De 28-jarige Hagenaar speelde bijna 160 wedstrijden in de Premier League en stond acht keer onder de lat bij het Nederlands elftal, maar tot zaterdag had hij nog nooit in de eredivisie gespeeld. Na een teleurstellend half jaar als huurling bij Ajax leek hij op weg naar Watford, tot trainer John van den Brom van AZ op de slotdag van de transferperiode belde. Krul twijfelde geen moment en liet zich door Newcastle United verhuren aan AZ. In zijn eerste eredivisiewedstrijd had hij na een kwartier al twee doelpunten tegen gekregen.

,,Het ging te makkelijk. Als ik heel kritisch ben, had ik die tweede bal moeten hebben. Ik houd een dubbel gevoel over aan deze wedstrijd. Ik ben blij dat ik na ruim een jaar weer op het veld sta, pijnvrij. Maar ik had wel gehoopt belangrijk te kunnen zijn en een resultaat te pakken'', zei Krul.