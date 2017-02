Excelsior neemt punt mee uit Groningen

ANP Excelsior pakt punt bij FC Groningen

GRONINGEN - Excelsior heeft zaterdagavond in de strijd tegen degradatie uit de eredivisie een kostbaar punt gepakt bij FC Groningen: 1-1. In het matige duel kwam de thuisploeg kort na rust op voorsprong via Mimoun Mahi, die een strafschop benutte. Invaller Anouar Hadouir bezorgde tien minuten voor het einde Excelsior alsnog een gelijkspel.

Door ANP - 4-2-2017, 22:44 (Update 4-2-2017, 22:45)

Bij Excelsior keerde Luigi Bruins na zijn blessure terug in de basis. Jurgen Mattheij (geschorst) en Henrico Drost (ziek) ontbraken. Bij FC Groningen nam Desevio Payne als rechtsback de plek in van de naar de Italiaanse club Atalanta Bergamo vertrokken Hans Hateboer.

Het duel begon stroperig. De aanvalsacties van FC Groningen wilden niet echt vlotten en ook die van Excelsior strandden vaak voordat het strafschopgebied in zicht kwam. Kansen waren daardoor schaars in het eerste half uur. Naarmate de wedstrijd vorderde nam Groningen wel steeds meer het initiatief, maar de defensie van Excelsior had weinig moeite met de aanvallende pogingen van de thuisclub.

De tweede helft begon spectaculair. Scheidsrechter Edwin van de Graaf legde de bal al na drie minuten op de stip na een overtreding op Etiënne Reijnen. Vanaf elf meter bracht Mahi de thuisclub op voorsprong. Excelsior probeerde na die tegenvaller van alles. Terell Ondaan was dicht bij de gelijkmaker. Aan de andere kant miste invaller Juninho Bacuna de mogelijkheid de marge te verdubbelen. Hij strandde op doelman Warner Hahn.

In de slotfase pakte Excelsior toch nog een belangrijk punt. Invaller Anouar Hadouir schoot de gelijkmaker binnen, waardoor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag net boven de gevarenzone blijft staan.