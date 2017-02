Ajacied Traoré pakt brons met Burkina Faso

PORT-GENTIL - Burkina Faso heeft op het toernooi om de Afrika Cup de derde plaats veroverd. In de troostfinale om het brons won de ploeg, met Ajax-aanvaller Bertrand Traoré de hele wedstrijd binnen de lijnen, met 1-0 van Ghana. Het enige doelpunt in Port-Gentil kwam op naam van Alain Traoré, die in de 89e minuut een vrije trap met links hard in de kruising schoot.

Door ANP - 4-2-2017, 22:11 (Update 4-2-2017, 22:11)

Burkina Faso verloor woensdag van Egypte in de halve finale. Na een 1-1 in de reguliere tijd miste Bertrand Traoré in de strafschoppenserie de beslissende penalty. Bij Ghana, dat in de halve finale van Kameroen verloor, was het de laatste wedstrijd van bondscoach Avram Grant die van de bond moet vertrekken.