Manu snapt Kuipers niet

ANP Manu snapt Kuipers niet

NIJMEGEN - Elvis Manu kan geen begrip opbrengen voor de tweede gele kaart, die hij van scheidsrechter Björn Kuipers kreeg vanwege een vermeende schwalbe. ,,Ik snap niet waar hij het vandaan haalt'', zei de aanvaller van Go Ahead Eagles tegenover de camera's van Fox Sports, nadat zijn ploeg ondanks de rode kaart met 2-1 won op bezoek bij NEC.

Door ANP - 4-2-2017, 21:25 (Update 4-2-2017, 21:25)

Manu verzocht om een strafschop nadat hij in duel met Mikael Dyrestam tegen de grond ging. Kuipers trakteerde Manu, al in bezit van geel voor het wegtrappen van de bal, echter op zijn tweede kaart van de wedstrijd. Manu: ,,De rechtsback gaf toe dat hij me raakte. Jammer dat het zo afloopt, want ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld.''

In de eerste boeking kon Manu, die in De Goffert de openingstreffer verzorgde, zich wel vinden. ,,Die was gewoon dom.''