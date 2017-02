Tottenham Hotspur maakt geen fout

LONDEN - Tottenham Hotspur blijft als enige club in de Premier League enigszins in het spoor van koploper Chelsea. De ploeg van manager Mauricio Pochettino boekte zaterdag op het eigen White Hart Lane een moeizame overwinning op Middlesbrough: 1-0. Harry Kane maakte na bijna een uur spelen uit een strafschop het enige doelpunt.

4-2-2017

Tottenham staat op de tweede plaats, met negen punten minder dan Chelsea. De koploper schudde eerder op zaterdag Arsenal van zich af, door de onderlinge kraker met 3-1 te winnen. Arsenal zag de achterstand daardoor oplopen tot twaalf punten, Liverpool staat er zelfs dertien achter na de nederlaag bij degradatiekandidaat Hull City (2-0).

De ploeg van Pochettino miste in de eerste helft grote kansen op de openingstreffer. Zo zag Toby Alderweireld een kopbal op de lat belanden. De Spurs hadden een strafschop nodig om de wedstrijd open te breken. Marten de Roon miste in blessuretijd een grote kans om Middlesbrough langszij te brengen. Vincent Janssen mocht daarna nog heel even meedoen bij de Spurs, als vervanger van Kane.