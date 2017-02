Eagles verrast NEC in De Goffert

NIJMEGEN - Nummer laatst Go Ahead Eagles heeft dankzij de uitzege van 2-1 bij NEC de aansluiting gevonden met de andere ploegen in de staart van de eredivisie. De drie punten van de ploeg van Hans de Koning in De Goffert waren even welkom als onverwacht: het was bijna twee jaar geleden dat de Deventenaren voor het laatst buitenshuis wonnen.

Door ANP - 4-2-2017, 20:28 (Update 4-2-2017, 20:38)

De gasten legden in het eerste half uur het fundament voor de zege. Elvis Manu omspeelde in de twaalfde minuut op eigen houtje een handvol NEC-verdedigers en maakte de 1-0. Na 25 minuten werd Jarchinio Antonia vanaf eigen helft weggestuurd door Pedro Chirivella. Antonia rondde oog in oog met doelman Joris Delle beheerst af: 2-0.

Een glansrol was twee keer weggelegd voor Theo Zwarthoed. De Eagles-doelman greep voor rust adequaat in na een ongelukkige terugspeelbal van ploeggenoot Daniel Crowley en tikte na de pauze, in vrijwel geslagen positie, met zijn linkervoet een inzet van NEC-spits Jay-Roy Grot ternauwernood van de doellijn.

Manu

NEC, dat sinds oktober ongeslagen was in de eigen Goffert, kreeg een helpende hand toegereikt toen Manu na een uur spelen van het veld werd gestuurd. De doelpuntenmaker liep in de eerste helft al tegen een gele kaart aan wegens het wegtrappen van de bal. De tweede boeking was ook voor vermeend onsportief spel: scheidsrechter Björn Kuipers zag er een schwalbe in toen Manu in het strafschopgebied naar de grond ging.

De manmeersituatie leverde NEC in het resterende half uur weinig op. De ploeg van Peter Hyballa drong wel aan, maar kwam niet verder dan een kopdoelpunt van Grot diep in blessuretijd.

Dankzij de zege komen de Deventenaren met zestien punten op gelijke hoogte met Roda JC, dat zondag aantreedt tegen Ajax. Daarboven staan drie ploegen met zeventien punten.