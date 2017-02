Monaco wint Franse topper tegen Nice

MONACO - AS Monaco heeft zaterdag de topper in de Franse competitie tegen Nice met 3-0 gewonnen. De twee clubs die voor aanvang van het duel met evenveel punten de koppositie deelden, kwamen in de eerste helft niet tot scoren. Valère Germain brak de wedstrijd vlak na rust open. De Colombiaanse spits Radamel Falcao besliste het duel in het laatste half uur met twee doelpunten. Verdediger Benjamin Mendy van Monaco was bij de eerste twee treffers de aangever.

Door ANP - 4-2-2017, 19:05 (Update 4-2-2017, 19:05)

Dankzij de zege gaat Monaco nu alleen aan de leiding in de Ligue 1 met 52 punten uit 23 wedstrijden. Nice volgt op drie punten. Regerend kampioen Paris Saint-Germain kan zaterdagavond bij winst op Dijon op gelijke hoogte komen met de club van de Italiaanse spits Mario Balotelli.