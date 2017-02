Vier doelpunten Lukaku voor Everton

LIVERPOOL - Romelu Lukaku heeft zaterdag een bijzondere prestatie neergezet. De spits van Everton werd de eerste Belg die liefst vier doelpunten wist te maken in één wedstrijd in de Premier League. Lukaku bezorgde de ploeg van manager Ronald Koeman daarmee de winst op Bournemouth, in een doelpuntrijke wedstrijd op Goodison Park: 6-3.

Door ANP - 4-2-2017, 18:13 (Update 4-2-2017, 18:13)

Lukaku opende al na een halve minuut de score en leidde daarmee een doelpuntenfestijn in. Via treffers van James McCarthy en opnieuw Lukaku stond Everton halverwege al met 3-0 voor. Joshua King bracht Bournemouth na rust met twee doelpunten terug in de wedstrijd, maar Lukaku stelde de winst van de thuisploeg veilig door nog twee keer te scoren. Met zestien treffers is de Belg nu de topscorer van de Premier League. Nadat Harry Arter de derde van Bournemouth had gemaakt, was het slotakkoord in blessuretijd voor Ross Barkley.

Everton, de ploeg van reservekeeper Maarten Stekelenburg, staat nu stevig op de zevende plek in de Premier League.