Pepe klaar voor rentree bij Real

MADRID - Pepe is hersteld van zijn spierblessure, die hem zes weken aan de kant hield. Dat zegt de coach van Real Madrid, Zinedine Zidane, op de officiële clubwebsite.

Door ANP - 4-2-2017, 16:22 (Update 4-2-2017, 16:22)

De veteraan kon ingezet worden voor het duel dat de koploper van Spanje zondag op bezoek bij Celta de Vigo zou spelen, maar stormschade aan het stadion in Vigo zette een streep door die wedstrijd. Naar verwachting maakt de Portugese verdediger volgend weekend zijn rentree in de uitwedstrijd tegen Osasuna.

De 33-jarige Pepe, bezig aan zijn tiende seizoen bij Real, wordt in verband gebracht met de Chinese club Hebei China Fortune, waar Manuel Pellegrini coach is. ,,Pepe concentreert zich niet op juni, maar op het heden met Real Madrid'', reageert Zidane. ,,Na wat hij heeft betekend voor de club, moeten we respecteren wat er na afloop van het seizoen met hem gebeurt. Het liefst heb ik uiteraard dat hij blijft.''