ANP Ook duel Real Madrid afgelast door storm

IGO - Real Madrid zal nog even moeten wachten voordat het wraak kan nemen voor de bekeruitschakeling tegen Celta de Vigo eind januari. Het competitieduel van zondag, dat de koploper van Spanje zou spelen op bezoek bij de middenmoter, is uitgesteld wegens het stormachtige weer. Een deel van het dak van het stadion in Vigo raakte los door de windstoten. De burgemeester van Vigo acht de situatie te onveilig.

Door ANP - 4-2-2017, 15:46 (Update 4-2-2017, 15:46)

Eerder leidden de weersomstandigheden in het noordwesten van Spanje tot het afgelasten van de wedstrijd van Deportivo la Coruna tegen Real Betis.