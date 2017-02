Vitesse wint op bezoek bij ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag blijft ondanks een aantal versterkingen in de onderste regionen van de eredivisie staan. De vernieuwde ploeg van coach Zeljko Petrovic ging vrijdag thuis met 0-2 ten onder tegen Vitesse.

Door ANP - 3-2-2017, 21:58 (Update 3-2-2017, 22:01)

ADO begon het duel met drie nieuwelingen in de basis. Guyon Fernandez, Randy Wolters en Abdenasser El Khayati kregen direct het vertrouwen van Petrovic. Donny Gorter viel na rust in, terwijl de vijfde nieuwe kracht Abel Tamata nog niet bij de selectie zat.

Het vernieuwde ADO begon vol enthousiasme aan het duel. Fernandez, die al eerder voor de Haagse club uitkwam, kreeg na een klein kwartier zelfs een aardige kans om de score te openen. De kopbal van de spits miste echter kracht en was een simpele prooi voor Vitesse-doelman Eloy Room.

Subtop

Vitesse was na krap een halfuur bij de eerste de beste kans wel trefzeker. Adnane Tighadouini krulde de bal na een kaats van Ricky van Wolfswinkel in de verre hoek. Twee minuten later stond het zelfs 0-2 door een doelpunt van Van Wolfswinkel. Die treffer werd door ADO fel betwist, al was dat niet terecht. Van Wolfswinkel stond in eerste instantie weliswaar buitenspel, maar de spits liet de bal lopen voor Kelvin Leerdam. De rechtsback was keurig voor de laatste man gebleven en bediende vervolgens Van Wolfswinkel die de bal eenvoudig in het doel schoof.

Petrovic bracht na rust nog spelers als Gorter, Edouard Duplan en Mike Havenaar, maar ook zij konden niet voor veel gevaar zorgen in de Arnhemse zestien. Vitesse hield dan ook eenvoudig stand en handhaafde zich in de subtop van de ranglijst.