Investeerder wil met Roda Champions League in

KERKRADE - De nieuwe Zwitserse mede-eigenaar Aleksei Korotajev wil met Roda JC binnen een paar jaar in de Champions League spelen. Korotajev heeft dat vrijdag gezegd bij zijn presentatie bij de Kerkraadse club die nu nog knokt tegen degradatie uit de eredivisie. ,,Eerlijk gezegd ben ik erg ambitieus. Ik wil de Champions League in’’, zei de Zwitserse investeerder. De begroting van de club moet van 10 miljoen euro richting 15 of 20 miljoen euro.

3-2-2017

Korotajev probeerde scepsis over zijn bedoelingen weg te nemen. ,,Ik wil dit avontuur voor de lange termijn ontwikkelen. Ik ben hier niet voor twee of drie jaar maar ik hoop voor vijftig jaar.’’

De zakenman met Russische achtergrond legde uit dat voor hem een droom is uitgekomen door aandeelhouder te worden van een voetbalclub. De Zwitserse investeerder heeft nu nog een minderheidsaandeel in de club. Korotajev beslist in juni of hij een groter aandeel neemt. ,,Misschien koop ik meer’’, kondigde hij aan.