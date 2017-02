Kameroen ten koste van Ghana naar finale

ANP Kameroen ten koste van Ghana naar finale

FRANCEVILLE - Kameroen heeft voor de eerste keer sinds 2008 de finale bereikt van het toernooi om de Afrika Cup. De viervoudige kampioen was donderdagavond in de halve eindstrijd met 2-0 te sterk voor Ghana. Het eerste doelpunt in Franceville (Gabon) viel in de 72e minuut en kwam op naam van Michael Ngadeu-Ngadjui. In de extra tijd besliste Christian Bassogog het duel.

Door ANP - 2-2-2017, 22:05 (Update 2-2-2017, 22:28)

Kameroen speelt zondag in de finale tegen Egypte, dat woensdag Burkina Faso via strafschoppen versloeg. Zaterdag spelen Ghana en Burkina Faso eerst nog om het brons. Ghana verloor in de vorige editie van de Afrika Cup in 2015 in de finale van Ivoorkust.

Ghana kwam in de eerste helft al een paar keer goed weg. Verdediger Harrison Afful moest in het openingsoffensief van de 'Ontembare Leeuwen' op de doellijn redding brengen en kort daarna voorkwam doelman Brimah Razak met meer geluk dan wijsheid een achterstand. Pas naarmate de eerste helft vorderde kwam Ghana beter in de wedstrijd. De opbouw en de afronding waren ook bij de 'Black Stars' echter slordig.

Vrije trap

Ook na de rust hadden beide ploegen moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. In de 72e minuut brak Ngadeu-Ngadjui de ban. Uit een vrije trap profiteerde de verdediger van een misverstand tussen John Boye en keeper Razak. De Kameroener scoorde koelbloedig vanuit een moeilijke hoek, 1-0.

Met de sluwe Asamoah Gyan, die wegens een liesblessure op de bank begon, als invaller trachtte bondscoach Avram Grant uit Israël de gelijkmaker nog af te dwingen. Kameroen hield echter knap stand. Bassogog maakte in een counter aan alle spanning een einde.