ANP CAS schorst Calhanoglu wegens contractbreuk

LEVERKUSEN - Voor de Turkse international Hakan Calhanoglu van Bayer Leverkusen is het seizoen voorbij. Het internationaal sporttribunaal CAS heeft de 22-jarige middenvelder voor vier maanden geschorst wegens contractbreuk. Daarmee bevestigde het CAS een uitspraak van de wereldvoetbalbond FIFA in 2016 in deze kwestie.

Door ANP - 2-2-2017, 18:40 (Update 2-2-2017, 18:40)

In 2011 ondertekende Calhanoglu op zeventienjarige leeftijd een contract bij het Turkse Trabzonspor. Daarna besloot hij echter alsnog bij te tekenen bij Karlsruher SC. Daarvoor is hij nu alsnog geschorst. Calhanoglu moet aan Trabzonspor tevens een schadevergoeding van 100.000 euro betalen.

In 2013 verhuisde Calhanoglu naar Hamburger SV. Sinds 2014 speelt hij voor Leverkusen, dat hem met onmiddellijke ingang niet meer mag opstellen. Hij mist daardoor onder meer de wedstrijden tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League.