Seizoen voorbij voor Milan-speler Bonaventura

ANP Seizoen voorbij voor Milan-speler Bonaventura

MILAAN - Giacomo Bonaventura komt dit voetbalseizoen niet meer in actie. De middenvelder van AC Milan liep zondag in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Udinese een blessure aan zijn linkerbovenbeen op. Uit onderzoek bleek woensdag dat Bonaventura ongeveer vier maanden is uitgeschakeld.

Door ANP - 1-2-2017, 16:51 (Update 1-2-2017, 16:51)

De 27-jarige Bonaventura, Italiaans international, kwam dit seizoen in negentien competitiewedstrijden in actie.

Mattia De Sciglio raakte ook geblesseerd in de confrontatie met Udinese, aan zijn rechterenkel. De verdediger van AC Milan ligt er naar verwachting een maand uit.

AC Milan, zevende in de Serie A, ontvangt zondag nummer dertien Sampdoria.