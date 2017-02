Lagerbäck nu bondscoach Noorwegen

OSLO - Lars Lagerbäck is de nieuwe bondscoach van Noorwegen. De 68-jarige Zweed is met onmiddellijke ingang aangesteld en heeft een contract voor drie jaar gekregen. Lagerbäck is de opvolger van Per-Mathias Høgmo die na de slechte start van de WK-kwalificatie moest vertrekken.

Door ANP - 1-2-2017, 13:08 (Update 1-2-2017, 13:08)

Lagerbäck was eerder bondscoach van Zweden en IJsland. Dat laatste land leidde hij naar het EK van afgelopen zomer en vervolgens naar de kwartfinale.

Noorwegen staat na vier WK-kwalificatieduels vijfde in poule C achter Duitsland, Noord-Ierland, Azerbeidzjan en Tsjechië. De Noren houden alleen San Marino, ook het enige land waarvan het wist te winnen, achter zich. Lagerbäck moet Noorwegen alsnog naar het WK loodsen. ,,Dat is een uitdaging die me echt geprikkeld heeft'', verklaarde Lagerbäck woensdag tijdens zijn presentatie. ,,Het is heel spannend om met de Noorse nationale ploeg te mogen werken.''