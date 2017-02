Roda JC strikt Anelka als adviseur

KERKRADE - Na acht nieuwe spelers presenteerde Roda JC woensdag de in naam grootste aanwinst. Voormalig Frans international Nicolas Anelka treedt als consultant in dienst van de Limburgse club. De oud-speler van onder meer Real Madrid, Arsenal, Chelsea en Manchester City is onderdeel van het project van de nieuwe mede-clubeigenaar Aleksei Korotajev. Momenteel verricht hij al advieswerk voor de Zwitser. Beiden komen deze week naar Kerkrade.

Door ANP - 1-2-2017, 9:44 (Update 1-2-2017, 9:44)

Anelka gaat zich richten op de voetbalacademie, waarvan de precieze invulling de komende weken wordt besproken. Ook wordt hij adviseur op de Franse markt voor Roda JC. Het aantrekken van de 21-jarige Lyes Houri, die wordt gehuurd van SC Bastia, gebeurde al op advies van Anelka.