ANP ADO haalt El Khayati op bij QPR

DEN HAAG - Na Guyon Fernandez, Donny Gorter en Randy Wolters komt ook Abdenasser El Khayati de selectie van ADO Den Haag versterken. De eredivisieclub neemt de aanvallende middenvelder op huurbasis over van het Engelse Queens Park Rangers.

Door ANP - 31-1-2017, 23:40 (Update 31-1-2017, 23:40)

De in Rotterdam geboren El Khayati debuteerde in 2008 in het betaalde voetbal bij FC Den Bosch. Na twee seizoenen vertrok hij naar NAC Breda en vervolgens voetbalde hij nog voor het Cypriotische Olympiakos Nicosia, Kozakken Boys en het Engelse Burton Albion. Sinds januari vorig jaar staat El Khayati onder contract bij Queens Park Rangers, de huidige nummer negentien uit de een na hoogste Engelse klasse.

ADO verhuurt verder aanvaller Dennis van der Heijden aan FC Volendam.