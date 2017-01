Wijnaldum en Mignolet redden punt Liverpool

ANP Wijnaldum en Mignolet redden punt Liverpool

LIVERPOOL - Georginio Wijnaldum en Simon Mignolet hebben dinsdag voorkomen dat de crisis bij Liverpool nog grotere vormen aanneemt. De Nederlandse middenvelder kopte in de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen koploper Chelsea de gelijkmaker binnen: 1-1. Doelman Mignolet stopte daarna een strafschop van Diego Costa. David Luiz had Chelsea voor rust uit een snel genomen vrije trap aan de leiding geholpen.

Door ANP - 31-1-2017, 23:03 (Update 31-1-2017, 23:37)

Liverpool kon een klein succesje wel gebruiken. Uit de vorige drie competitieduels pakte de club slechts twee punten, en bovendien werd het elftal van trainer Jürgen Klopp onlangs zowel in de FA Cup als de League Cup uitgeschakeld.

Chelsea had bij een overwinning een grote stap richting het kampioenschap gezet. Tottenham Hotspur en Arsenal, de nummers twee en drie, lieten dinsdag allebei punten liggen. De Spurs kwamen bij hekkensluiter Sunderland niet verder dan 0-0. Arsenal liet zich in eigen stadion verrassen door Watford: 1-2.

Topper

Zo was Chelsea ondanks het puntenverlies in de topper toch de grote winnaar van de 23e speelronde. De Londenaren hebben nu negen punten meer dan stadgenoten Tottenham en Arsenal. Nummer vier Liverpool volgt op tien punten van Chelsea.

Bij Tottenham Hotspur verdedigde Michel Vorm het doel. De Nederlander verving de zieke Franse keeper Hugo Lloris. Oranje-international Vincent Janssen viel in de 85e minuut in voor Mousa Dembélé, maar ook hij kon Tottenham niet aan een treffer helpen.

Luciano Narsingh beleefde een succesvol debuut bij Swansea City. De van PSV overgekomen buitenspeler viel in het thuisduel met Southampton na een uur spelen in, en gaf in de 70e minuut de assist op Gylfi Sigurdsson, die het winnende doelpunt maakte: 2-1.