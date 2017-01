Lazio naar laatste vier na zege op Inter

MILAAN - Lazio Roma heeft zich geplaatst voor de laatste vier van de Coppa Italia. De club uit Rome versloeg dinsdag in Milaan Internazionale met 2-1.

Door ANP - 31-1-2017, 22:53 (Update 31-1-2017, 22:53)

Lazio, met de Nederlanders Wesley Hoedt en Stefan de Vrij in de basis, begon sterk in het Guiseppe Meazza-stadion. De Braziliaan Felipe Anderson liep zich goed vrij op een lange voorzet en kopte de bal in de 20e minuut achter doelman Samir Handanovic.

Miranda, de Braziliaanse verdediger van Inter, maakte het de thuisploeg wel heel lastig toen hij Ciro Immobile licht aantikte in het strafschopgebied. Het was genoeg voor Marco Guida om de Braziliaan met rood van het veld te sturen en naar de stip te wijzen. Lucas Biglia schoot de 2-0 binnen. Marcelo Brozovic maakte nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam Inter niet.

Lazio treft in de halve finale de winnaar van het duel tussen AS Roma en Cesena uit de Serie B. Die twee treffen elkaar woensdag. De andere halve finale gaat tussen Juventus en Napoli.