Heerenveen huurt verdediger van Anderlecht

HEERENVEEN - Trainer Jurgen Streppel van sc Heerenveen krijgt de rest van het seizoen de beschikking over de Belgische verdediger Wout Faes. De Friese club huurt de achttienjarige Faes van Anderlecht, waar de Belgisch jeugdinternational niet in aanmerking kwam voor speeltijd in de hoofdmacht. Heerenveen, de nummer vier van de eredivisie, versterkte zich tijdens de transferperiode ook al met huurling Martin Ødegaard van Real Madrid.

Door ANP - 31-1-2017, 13:47 (Update 31-1-2017, 13:47)

,,We zochten naar defensieve versterking en zijn bij Wout uitgekomen'', zei technisch manager Gerry Hamstra dinsdag. ,,Hij geldt als één van de grootste talenten van België en is een centrale verdediger die zowel aan de linker- als rechterkant van de verdediging kan spelen.''