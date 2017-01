ADO Den Haag en Go Ahead ruilen aanvallers

DEN HAAG - ADO Den Haag en Go Ahead Eagles hebben op de slotdag van de transferperiode twee aanvallers geruild. Randy Wolters verhuist op huurbasis van Deventer naar Den Haag en Ludcinio Marengo bewandelt de omgekeerde weg. Zowel ADO als Go Ahead staat in de onderste regionen van de eredivisie.

Door ANP - 31-1-2017, 10:52 (Update 31-1-2017, 10:52)

Wolters (26) speelde in de jeugd al een jaartje voor ADO Den Haag. De Leidenaar debuteerde in het betaalde voetbal voor FC Utrecht en speelde daarna voor FC Emmen, FC Den Bosch, VVV-Venlo en sinds 2015 in Deventer voor Go Ahead. Vorig seizoen promoveerde Wolters met de Eagles naar de eredivisie. Hij kwam dit jaar twintig keer in actie voor de ploeg van trainer Hans de Koning.

Marengo (25) staat sinds 2015 onder contract bij ADO Den Haag, na een paar sterke jaren bij FC Volendam. De Amsterdammer heeft zich in het geel-groen niet kunnen opwerken tot vaste basiskracht.